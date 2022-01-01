Як пише Politeka.net, на Ютуб-каналі "Люкс ФМ" вийшло відео, в якому на "музичній платформі" були взяті інтерв'ю у багатьох українських зірок. В одному з уривків Андрій Данилко розповів, ким був у дитинстві на новорічних ранках.

"Ви не повірите. Я дивлюся фотографії свої дитячі і всі діти одягнені там в те що батьки їх наряджали. Я ніколи не одягався в нікого там. Я дуже соромився, по-перше, а по - друге-мені здавалося це нерозумно. І коли приносили Петрушки... І думаю, який жах. Я так спостерігав, коли переодягають цих дітей. І дівчатка всі були сніжинки, в основному. І вона сніжинка, не розуміє, і ось тут сопля і вона сніжинка. А хлопчики, було престижно, ну це було... Я теж хотів, але не було такої можливості, бути мушкетером. Це було типу круто. Але у мене такої можливості не було, тому я обмежувався чорними шортиками, біленькою сорочкою і мене влаштовувало. Я на них дивився як на божевільних (інших дітей-прим. ред.)", - сказав Данилко.

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