Співачка Настя Каменських показала, як застукала свого чоловіка Олексія Потапенка (Потапа) на "гарячому".

Як пише Politeka.net, Настя Каменських і Олексій Потапенко кілька років тому вирішили одружитися. Зірки спочатку були частиною музичного дуету "Потап і Натся", а тепер будують сольні кар'єри. Також артисти ведуть активно сторінки в Instagram, де діляться багатьом цікавим.

На нових сторіс Настя показала, як застукала Потапа. Олексій в руках тримав прозору миску з олів'є.

"Мій чоловік вже їсть олів'є. У вас теж так?",- написано було на сторіс.

53% фанатів натиснули відповідь " так "і 47% натиснули на Відповідь"Ні".

"Новий Рік завтра починається, чому ти вже їси олів'є?",- запитала Настя в сторіс.

"Свято починається тоді коли ти його починаєш? Я його починаю прямо зараз", - відповів Потап, а після цього Настя засміялася.

На другому сторіс Каменських продовжила жартувати.

"Ти що, з'їв все олів'є?",- запитала Настя.

"Там не було олів'є", - сказав Потап.

"Як не було?",- поцікавилася Каменських.

"Воно було погане, воно було не смачне. Тобі не сподобається", - віджартувався Потап.

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