Настя Каменських є відомою українською артисткою. Артистка на початку 2000-их почала свою кар'єру і прославилася завдяки своїй участі в дуеті з Потапом (Олексієм Потапенко). Як передає Politeka.net, співачка з 2017-го року веде сольну кар'єру під псевдонімом "NK". Також, Настя Каменських є суддею на шоу "Маска".

Так, цього разу співачка опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Настя Каменських вразила своєю шикарною фігурою в короткій облягаючій сукні чорного кольору. Наряд відмінно підкреслює пишні форми артистки.

"З Новим 2022 Роком! 🥳🎄



Пишіть в коментарях, що загадали під бій курантів. І нехай Всесвіт почує ваші бажання і вони обов'язково збудуться

Адже новорічна ніч - чарівна.



Я загадала найпростіше, але найважливіше: здоров'я і щастя собі та близьким, досягнення поставлених цілей і море натхнення і любові", - побажала Настя Каменських.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Вогонь", "Красива ви", "Чарівна Снігуронька!", "Шикарна", "Так тримати!!! Красуня", "Сама класна дівчина", "Чому ніхто досі не написав яка розкішна фігура і яке гарне плаття)! З Новим роком", "Чудова дівчина".

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