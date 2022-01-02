Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017 - му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова, з яким у них є два сини - 4-річний Іван і 6-місячний Данило.
Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катя Осадча показала, як вбралася її сім'я до Нового року. На телеведучій шикарне плаття бежевих тонів, а Юрій Горбунов у звичному для себе вигляді - в елегантному костюмі.
"З Новим роком! Будьте щасливі кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здорові", — побажала Катя Осадча.
Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Як швидко росте Данило, здоров'я, сімейного тепла, затишку, миру, виконання мрій і всіх благ вашій чудовій родині!", "Ви - великі молодці! Спасибі вам за прекрасний настрій і свято", "Це онуки Горбунова або діти?", "Порожні коробки внизу - навіщо?", "З Новим роком! Ви найуспішніша сім'я і красива теж так тримати"
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