Популярна телеведуча Катя Осадча, яка веде авторську програму "Світське життя", показала, як зараз виглядають її діти та чоловік.

Як передає Politeka.net, Катя Осадча є відомою українською телеведучою. Вона веде авторську програму про зірок шоу-бізнесу "Світське життя". У 2017 - му році вона оголосила про те, що вийшла заміж за колегу Юрія Горбунова, з яким у них є два сини - 4-річний Іван і 6-місячний Данило.

Так, цього разу телеведуча опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі Катя Осадча показала, як вбралася її сім'я до Нового року. На телеведучій шикарне плаття бежевих тонів, а Юрій Горбунов у звичному для себе вигляді - в елегантному костюмі.

"З Новим роком! Будьте щасливі кожну хвилину цього року. А ще обов'язково будьте здорові", — побажала Катя Осадча.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Як швидко росте Данило, здоров'я, сімейного тепла, затишку, миру, виконання мрій і всіх благ вашій чудовій родині!", "Ви - великі молодці! Спасибі вам за прекрасний настрій і свято", "Це онуки Горбунова або діти?", "Порожні коробки внизу - навіщо?", "З Новим роком! Ви найуспішніша сім'я і красива теж так тримати"

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