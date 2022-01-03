Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является рефери кулинарного проекта "Мастер Шеф". Также судят шоу Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Эктор также ведет активно социальные сети, где делится с фолловерами многим интересным.
На новом видео, которое Эктор опубликовал в ТикТок, звезда был с коллегой Владимиром.
"Что это?", - спросил Хименес-Браво.
"Бульба", - ответил Ярославский.
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"Что это?", - снова задал вопрос Эктор.
"Та юкка", - второй раз ответил звезда.
"Попытка только одна. Раньше нужно было", - ответил Эктор.
"Что-то вместо оливье", - подписал Хименес-Браво кадры в ТикТок.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"А вы все развлекаетесь", "Багат", "Корень имбиря, наверное".
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