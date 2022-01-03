Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является рефери кулинарного проекта "Мастер Шеф". Также судят шоу Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская. Эктор также ведет активно социальные сети, где делится с фолловерами многим интересным.

На новом видео, которое Эктор опубликовал в ТикТок, звезда был с коллегой Владимиром.

"Что это?", - спросил Хименес-Браво.

"Бульба", - ответил Ярославский.

"Что это?", - снова задал вопрос Эктор.

"Та юкка", - второй раз ответил звезда.

"Попытка только одна. Раньше нужно было", - ответил Эктор.

"Что-то вместо оливье", - подписал Хименес-Браво кадры в ТикТок.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"А вы все развлекаетесь", "Багат", "Корень имбиря, наверное".

Напомним, Хименес-Браво из кулинарного проекта "Мастер Шеф" засветил, как развлекается со своей главной женщиной

Также Politeka сообщала, что ресторатор Хименес-Браво, покинув столицу Украину, засветил свое новое жилище: окна в пол и люстры, как в резиденции

А еще Politeka писала, что Хименес-Браво из кулинарного проекта "Мастер Шеф" показал, как проводит время со своей первой женщиной в жизни



