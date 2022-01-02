Известный бизнесмен и главный герой нового 12-го сезона проекта "Холостяк" Алекс Топольский показал, в какой форме остался после праздников.

Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ". Главным героем 12-го сезона "Холостяка" стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.

Так, на этот раз новый "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Алекс Топольский продемонстрировал своё подтянутое тело, сняв футболку.

"Кто-то ел оливье? Я слышал легенды ходят, как оно, расскажите...", — попросил Алекс Топольский.

Поклонники оставили множество комментариев под фото нового "Холостяка": "Вкусно", "Я не ел, я на нем спал", "Потрясающе", "Безумно вкусно, только теперь нужно в зале сгонять его", "Да, блин, ругаю себя", "Вкусно и шуба и оливье, и курица и рыба и всякие шняшки...все прям".

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