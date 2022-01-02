Как сообщает Politeka.net, известный украинский юморист и актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач, который сыграл роль Юрчика в ситкоме "Однажды под Полтавой", часто публикует личные фото и видео в своем Instagram.
На этот раз Ткач надел желтый парик и заинтриговал поклонников заявлением. Звезда "Квартал 95" пригласил поклонников 4 и 5 января на концерт в "Октябрьский дворец".
"Семидюймовочка ждет малых и взрослых!!!",- написал актер.
Ткач заинтриговал поклонников.
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"Дорогие мои! Я сейчас не зря в таком шикарном образе - я в образе именно семидюймовочки. Я не буду раскрывать всех тайн, но скажу, что 4 и 5 января мы вас всех ждем", - сказал Ткач.
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