Как пишет Politeka.net, успешная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская на своей странице в Инстагарм затронула тему, кторая близка многим.
Наталья Могилевская серьезно занялась фигурой, однако не дается легко.
«Голодная после концертов. Поэтому прихожу домой и сразу открываю холодильник. У кого есть секреты, что можно максимально безболезненно, насколько это возможно, есть на ночь?» - обратилась певица к фолловерам.
Наталья Могилевская рассказала, что по совету диетолога, чтобы уталить голод, старается пить ромашковый чай, а если не помогает, то можно съесть немного авокадо.
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Также певица показала фото, сделанное на фоне раскрытого холодильника.
Напомним, в августе Наталья Могилевская рассказывала, что серьезно занялась своей фигурой, и за месяц на диете сумела сбросить пять килограмов. Певица даже поспорила — если не похудеет, то пострижется налысо. Буквально за один день ей пришлось «сжигать» лишние килограммы.
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