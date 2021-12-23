Как пишет Politeka.net, успешная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская на своей странице в Инстагарм затронула тему, кторая близка многим.

Наталья Могилевская серьезно занялась фигурой, однако не дается легко.

«Голодная после концертов. Поэтому прихожу домой и сразу открываю холодильник. У кого есть секреты, что можно максимально безболезненно, насколько это возможно, есть на ночь?» - обратилась певица к фолловерам.

Наталья Могилевская рассказала, что по совету диетолога, чтобы уталить голод, старается пить ромашковый чай, а если не помогает, то можно съесть немного авокадо.

Также певица показала фото, сделанное на фоне раскрытого холодильника.

Напомним, в августе Наталья Могилевская рассказывала, что серьезно занялась своей фигурой, и за месяц на диете сумела сбросить пять килограмов. Певица даже поспорила — если не похудеет, то пострижется налысо. Буквально за один день ей пришлось «сжигать» лишние килограммы.

Напомним, Наталья Могилевская за час до выступления неожиданно обратилась к украинцам: "Хотелось выйти на..."

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