Жена Романа Сасанчина, 23-летняя Иванна, на днях родила дочь Елизавету, пишет Politeka.net. Девушка ведет активную жизнь в социальных сетях и много рассказывает о личном.
В частности, Иванна не побоялась показать лицо дочери после рождения, несмотря на все суеверия. Некоторые предположили, что девушка решилась на это из-за хайпа.
В новых сторис жена Романа Сасанчина ответила хейтерам.
"Если бы из-за хайпа, то не показывала бы еще долго, тогда актив был бы хороший, потому что, ждали бы все, а когда уже покажет!", - написала Иванна.
Девушка объяснила истинную причину своего поступка.
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"Почему так рано показала? Потому что, я хотела поделиться своим счастьем разделить его с людьми, которые меня каждый день поддерживали хорошими словами и своей молитвой. И знайте, все забобоны - это большой грех, и то, что до крещения нельзя показывать - забобон", - написала жена Романа Сасанчина.
Также красотка пожаловалась, что дочь отказывается от грудного вскармливания, но позже ей помогли:
"Целый день мук и наконец-то пришла женщина постарше, и добровольно принудительно заставила малышку взять с**сю, и она взяла. Возмущалась, но что-то там себе сосала".
Напомним, 19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин после тяжелых родов жены обратился за помощью
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