Известный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма вспомнил историю, как чуть не задушился на своем первом новогоднем корпоративе в Киеве.

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма стал одним из игроков мужской команды в новогоднем выпуске шоу "Кто сверху?" на Новом канале, которое ведет Леся Никитюк и Сергей Притула.

Так, Влад Яма рассказал, что во время своего первого новогоднего корпоратива в Киеве, когда возле него было много украинских звезд, он удавился метафаном и едва не умер.

"Это был 2003 год. Я стоял на сцене в последней линии балета Freedom. Все в руках имели бокалы шампанского. И вот бьют часы. Три, два, один, бах – я делаю вдох и понимаю, что не могу дышать. А я стоял последним, меня никто не видел. Потом я упал и разбил бокал, и когда кашлянул, то метафан вышел. Но я не дышал, кажется, полминуты", - рассказал хореограф.

Эту историю Влад Яма рассказал певице Славе Каминской на конкурсе "Правда или ложь". Бывшая солистка "НеАнгелов" сказала, что верит Яме, потому что у нее также была такая история.

Напомним, что Влад Яма, который покинул Украину, в ультракоротких шортах рассекретил, где сейчас находится: "Сколько яркого впереди...".

Ранее Politeka сообщала, что Влад Яма после пополнения в семье решил покинуть Украину: "Всей страной за вас рады".

Также Politeka писала, что Кухар, Чмерковский, Артур Логай и другие звезды показали свою новогоднюю идиллию: "Почему с Юрой не KAZKA?".