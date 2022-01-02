Український хореограф і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом із дружиною Лілією і сином Леоном зустрів Новий, 2022-й, рік в екзотичній країні.

39-річний Влад Яма опублікував кілька нових фото в своєму мікроблозі в Instagram та розкрив інтригу, в якому ж незвичайному місці зараз знаходиться, передає Politeka.net.

Відразу зрозуміло, що в одній з тих країн, де цілий рік літо. Яма позував у майці та мегакоротких шортиках під пальмою. Якби не сонцезахисні окуляри, йому, швидше за все, довелося б навіть мружитися.

"Січень. Мексика. І скільки яскравого попереду...🤷", - підписав це "літнє" фото Яма.

Судячи з геометки, суддя "Танців з зірками" знаходиться зараз в улюбленому туристами місті Тулум. До речі, інша зірка співачка Настя Каменських минулого року провела тут цілий місяць.

Публіка обговорює побачене:

"Що виглядаєш по сторонах?"; "Гарного вам відпочинку 🙌"; "Красунчик😍❤️";"Оце козак👏".

До цього Влад Яма показував знімок з літака, на якому постав разом із дружиною та сином.

"Не втрималися. Летимо. У передчутті... Канікули Леона тепер диктують графік подорожей. Вгадайте, в якому місті зустрінемо Новий Рік? З нас презент!.😁 ",- загадував ребуси тоді хореограф.

Багато хто подумав, що сім'я знову летить до Майямі, США, де вони відпочивали на минулий Новий Рік.

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Нагадаємо, що Влад Яма отримав вердикт лікаря: "сім місяців прямих ефірів не пройшли безслідно..."

А ще Politeka повідомляла, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала сім'ю в повному складі: "тепер вас четверо?".