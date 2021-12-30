Як пише Politeka.net, в Instagram Влад Яма опублікував фото, зроблене в літаку, давши зрозуміти шанувальникам, що вони з сім'єю вирушили у відпустку.
"Не втрималися. Летимо. У передчутті...канікули Леона тепер диктують графік подорожей. Вгадайте, в якому місті зустрінемо Новий Рік? З нас презент!",- підписав фото Влад Яма.
У коментарях йому залишили масу відгуків і приємних слів.
"Щаслива вам!! Добре відпочити, прекрасне сімейство", "Де весело і завзято", "Боже! Владик! Ми всією країною за Вас раді! Відпочивайте! І за нас теж!", "Гарного відпочинку, незабутніх вражень, Щасливого Нового року», - пишуть користувачі Мережі.
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Варто відзначити, що напередодні Влад Яма поділився радісною новиною про поповнення в їхній родині. Вони вирішили завести собаку, яку назвали Ламба. Хореограф зізнався, що був проти через щільний графік і велику відповідальність, але дружина і син наполягли.
Нагадаємо, що Влад Яма отримав вердикт від лікаря: "сім місяців...".
Раніше Politeka писала, що Влад Яма показав, де виявив сина посеред ночі.
А ще Politeka повідомляла, що Влад Яма заговорив про поповнення в родині: «до останнього був проти...».