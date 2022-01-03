Как передает Politeka.net, Анна Неплях стала обладательницей титула "Мисс Украина-Вселенная" 2021 года, и представила Украину на международном конкурсе в Израиле, однако, не одержала победу. Также, стоит отметить, что ранее она прославилась как участница 10-сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк.

Так, на этот раз мисс Украина-Вселенная опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Неплях рассказала, как отравление подкосило её здоровье. Экс-участница "Холостяка" не может встать с постели, она рассказывает, что, возможно, причиной отравления стали грибы на завтрак.

"Вы говорили, что если любишь выделываться в Инстаграме, то люби сглазы и порчу получать. Потому что я вчера не смогла спать всю ночь, я очень сильно отравилась и я не знаю...", — пожаловалась Анна Неплях.

"Во все стороны, мне больно было лежать, с утра уже полегче. Я приняла лекарство, но состояние отвратительное, ничего не ем, боюсь пить потому что меня тошнит и я в целом не чувствую своё тело. Скорее всего это были грибы на завтрак", — рассказала Анна Неплях.

Ранее сообщалось, "Мисс Украина Вселенная" Неплях оконфузилась неудачным фото в Париже: "Надпись красивая"

Также, "Мисс Украина Вселенная" Неплях рассказала, как едва не погибла во сне и узнала об опухоли: "Самым страшным было то...."

Politeka рассказывала, "Мисс Украина Вселенная" Неплях в белоснежном наряде показала свою жизнь после шоу: "Маловато будет..."