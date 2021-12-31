Известная украинская модель, обладательница титула «Мисс Украина Вселенная» Анна Неплях откровенно рассказала о том, как перенесла тяжелую болезнь и чуть не умерла.

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Анна Неплях рассказала, с какими трудностями столкнулась в этом году.

«Хроники года, для тех, кто хочет видеть не только картинку, а знать реальную историю: Январь: я заболела короной. Сильно. Весь месяц сидела на карантине. Самым страшным было то, как во сне меня стошнило, я проснулась уже после вся во рвоте. Я рыгала во сне и даже не проснулась, скорее всего без сознания. А ведь могла задохнуться и умереть», - рассказала жуткую историю модель.

Она добавила, что после болезни ее мучили боли в голове. Она сделала КТ, которое обнаружило опухоль гайморовой пазухи. В результате девушке сделали операцию. В апреле она занялась своим здоровьем и начала худеть, а уже в мае встретила свою любовь.

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