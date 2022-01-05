Мастер спорта по гимнастике Даша Ульянова, победившая в 10 сезоне реалити-шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, разговорилась с поклонниками о личной жизни.

Как сообщает Politeka.net, известная гимнастка Даша Ульянова, победившая в 10 сезоне реалити-шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, в начале 2021 года призналась поклонникам, что рассталась парнем, который был на 20 лет ее старше, и теперь ее сердце свободно.

В Instagram девушка часто отвечает на вопросы фанатов о личной жизни. Так, на этот раз Ульянова тоже решила ответить на несколько вопросов.

На вопрос о том, когда она собирается замуж, победительница "Холостяка" ответила, что в отношении личной жизни ничего не планирует.

Также девушка отметила, что нормально относится к тому, если у парня нет много денег на путешествия.

"Как показывает практика-нормально) я так два года по паркам ходила)", - рассказала Даша.

Кроме этого, девушка ответила, что не будет встречаться с женатым мужчиной, потому что это "путь в никуда" и убеждена, что любовь не сможет все победить.

Напомним, что победительница "Холостяка" Ульянова после праздника пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Больно".

Ранее Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова в стильном образе с ботфортами пофасонила в Монако: "Хочу...".

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова, мечтающая стать новой" холостячкой", шикует в Монако: "Лухари стайл".