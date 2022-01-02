Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярною вітчизняною спортсменкою, яка зважилася піти на проект "Холостяк" і там перемогла. Але побудувати відносини парі не вдалося, зате Даша стала популярним блогером в Instagram, де ділиться з фоловерами багатьом цікавим.
На новому фото Даша з'явилася в шубці, з сумочкою, а також в шкіряних штанях. Зірка стояла на сходинках закладу "Веранда на Дніпрі", в якій досить часто з'являється. Варто відзначити, що Ульянова недавно скаржилася на здоров'я, адже їй боляче ходити після святкування Нового року.
"Друге січня-політ нормальний", - написала Даша під фото.
Фоловери поставили майже три тисячі лайків і написали коментарі:
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Нагадаємо, переможниця" Холостяка " Ульянова після свята поскаржилася на проблеми зі здоров'ям
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