Майстер спорту з гімнастики Даша Ульянова, яка перемогла в шоу "Холостяк" з Максом Михайлюком, показала стильний наряд, відвідавши свій улюблений заклад.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова є популярною вітчизняною спортсменкою, яка зважилася піти на проект "Холостяк" і там перемогла. Але побудувати відносини парі не вдалося, зате Даша стала популярним блогером в Instagram, де ділиться з фоловерами багатьом цікавим.

На новому фото Даша з'явилася в шубці, з сумочкою, а також в шкіряних штанях. Зірка стояла на сходинках закладу "Веранда на Дніпрі", в якій досить часто з'являється. Варто відзначити, що Ульянова недавно скаржилася на здоров'я, адже їй боляче ходити після святкування Нового року.

"Друге січня-політ нормальний", - написала Даша під фото.

Фоловери поставили майже три тисячі лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "гаряче", "Бімба галактичного масштабу".

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