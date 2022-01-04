Известная телеведущая Леся Никитюк отреагировала на видео со своим конфузом и оправдалась за него.

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой. Также, недавно стало известно, что Никитюк станет ведущей нового реалити "Пара на миллион".

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Леся Никитюк реагирует на видео, где она восхищается мускулистым красавчиком и падает. Она решила оправдаться за свой конфуз перед ним (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Тоже мне боксер, я поскользнулась...", — высказалась Леся Никитюк.

Поклонники оставили множество реакций под видео: "Впечатлительная попалась", "Применил техники бесконтактного боя и соблазна", "Почти не Холостяк", "Девушка просто в нокауте от впечатления".

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