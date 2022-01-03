Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись. Стоит отметить, что сейчас Даша Ульянова проявила себя как телеведущая на одном из каналов.
Так, на этот раз победительница "Холостяка" опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. Как известно, Даша Ульянова активно общается со своими поклонниками в социальных сетях и отвечает на их вопросы. На кадрах Ульянова заговорила о знакомствах в интернете и рассказала, с кем провела Новый Год.
"Весело в компании друзей", — раскрыла Даша Ульянова.
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Также, Даша Ульянова рассказала, что у неё не было опыта знакомств в интернете.
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