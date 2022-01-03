Известная певица Слава Каминская после распада "НеАнгелов" впечатлила кадрам в роскошном образе и рассказала, как встретила Новый год.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Слава Каминская, которая после 15 лет работы в группе "НеАнгелы" начала сольную карьеру, поделилась в своем Instagram яркими кадрами в роскошном образе и рассказала о новогодней ночи.

На новых снимках Слава запечатлена во время выступления и в закулисье концерта. Перед камерой она появилась в шикарном образе – на ней стильный золотистый костюм с белым корсетом, который подчеркнул идеальную фигуру. Роскошные рыжие волосы красотки распущены и мягкими локонами спадают на плечи, а на ее лице яркий макияж с красной помадой.

В подписи к фотографиям Каминская написала: "Новогодняя ночь. Впервые сольно, но не одна! Огромное спасибо за мой праздничный лук. Спасибо за этот вечер и весь насыщенный год моей команде!". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды, отмечая, что после распада группы и скандалов с бывшей коллегой Викторией Смеюхой, Слава выглядит просто потрясающе.

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