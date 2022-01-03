Как пишет Politeka.net, Слава Каминская - популярная украинская певица, которая 15 лет была солисткой группы "НеАнгелы". Но группа распалась, а недавно даже артистка поссорилась со своей бывшей партнершей по коллективу Викторией Смеюхой, после чего выпустила песню, которую назвала "Абьюзер". Не забывает Слава и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых сторис Слава позировала в черном купальнике. Звезда стояла перед зеркалом у кровати в своем номере. Как известно, артистка решила отправится на отдых в Турцию, где сейчас около 20 градусов тепла.
А до этого Каминская гуляла у бассейна, рассказывая о том, как провела время в СПА. На голове у Славы было намотано полотенце.
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"Угадайте, кто выступает сегодня в отеле? Это не я", - написала на последнем сторис Слава и показала еще одно фото.
Напомним, Каминская после распада "НеАнгелов" и скандала со Смеюхой удивила кадрами
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