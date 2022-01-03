Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица и многодетная мама Анастасия Приходько поделилась на своей странице в Instagram ярким видео со своего выступления на "Музыкальной платформе". Надо сказать, что для выхода на сцену звезда выбрала просто потрясающий женственный образ.

В ролике видно, что перед зрителями Анастасия исполнила свою новую песню "Подруга", и сделала это очень профессионально и уверенно, учитывая, что артистка на некоторое время брала перерыв в творчестве.

Для концерта Приходько здорово преобразилась, она вышла на сцену в узком длинном платье белого цвета с интересным черным декором. Этот наряд красиво подчеркнул изящную фигуру и женственные формы певицы. Ее волосы собраны в элегантную прическу, а на лице яркий макияж.

"Обожаю просто", "Песня огонь. Вы очень красивая, образ прекрасный", "Настя, ты лучшая", "Спасибо вам за эту песню", "Офигенная!", "Неотразимая! Живая, естественная. Я от Вас балдею!", "Шикарная", - тут же принялись комментировать пользователи выступление Насти.

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