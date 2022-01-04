Звезда "Квартала 95" показала интересные кадры на своей странице в Инстаграм.

Как передает Politeka.net, единственная женщина в команде «Квартал 95» Елена Кравец поделилась кадрами в сторис своего Инстаграм.

Артисты Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, которые много раз снимались в различных проектах "Квартала 95", оригинально пригласили Елену Кравец с детьми на свою новую постановку, записав видеообращение.

«Леночка, привет! Леночка, ты родила слишком много детей, чтобы не прийти на нашу сказку», - сказал Игорь Ласточкин.

Затем в кадре появился Юрий Ткач в необычном костюме и с париком на голове.

«Леночка, надевай свои самые красивые сережки и вперед», - сказал он.

Елена Кравец призналась, что такое приглашение не остаивло ее равнодушной.

«Пересмотрела 20 раз ваше приглашение, пацики!) Спасибо! Пошла брать детей и надевать сережки!», - ответила звезда «Квартала 95».

Как известно, у Елены Кравец трое детей - 18-летняя дочь Маша, а также пятилетние близнецы Ваня и Катя.

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