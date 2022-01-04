Как передает Politeka.net, единственная женщина в команде «Квартал 95» Елена Кравец поделилась кадрами в сторис своего Инстаграм.
Артисты Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, которые много раз снимались в различных проектах "Квартала 95", оригинально пригласили Елену Кравец с детьми на свою новую постановку, записав видеообращение.
«Леночка, привет! Леночка, ты родила слишком много детей, чтобы не прийти на нашу сказку», - сказал Игорь Ласточкин.
Затем в кадре появился Юрий Ткач в необычном костюме и с париком на голове.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Череда бед обрушилась на королеву Елизавету II, во дворце новый траур: "Это невероятная потеря"
Экс-участник "Холостячки" Рыбак похвастался путешествием с возлюбленной в Дубай: "Нам очень повезло"
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
Самая богатая певица Украины показала, где и с кем встречала Новый год: "К сожалению, не все..."
«Леночка, надевай свои самые красивые сережки и вперед», - сказал он.
Елена Кравец призналась, что такое приглашение не остаивло ее равнодушной.
«Пересмотрела 20 раз ваше приглашение, пацики!) Спасибо! Пошла брать детей и надевать сережки!», - ответила звезда «Квартала 95».
Как известно, у Елены Кравец трое детей - 18-летняя дочь Маша, а также пятилетние близнецы Ваня и Катя.
Напомним, Елена Кравец в новом образе выболтала "секреты" Кошевого: "Если бы не я, ты бы..."
Как сообщала Politeka, дочь Кравец из "Квартал 95" показала, как ее мама выглядела после рождения двойняшек: редкое фото
Также Politeka писала, что Кравец из «Квартал 95» очаровала видом в блестящем топике: «Что за куколка?»