Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк показала свои роскошные апартаменты в Трускавце, куда она приехала на зимние праздники отдыхать и лечиться.

Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram, где на нее подписаны почти четыре миллиона людей, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет развлекательное шоу "Кто сверху?" на Новом канале, часто показывает поклонникам личные фотографии и видео, а также рассказывает о своих планах.

На этот раз Леся Никитюк рассказала, что приехала в Трускавец, где расположены различные санатории, на лечение и отдых.

Так, телеведущая показала свой шикарный номер в отеле, еду и напитки.

"О, смотрите я пью. О, смотрите я снова ем", - написала Леся и показала фото с красивыми бокалами и большой миской устриц.

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