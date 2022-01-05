Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram, где на нее подписаны почти четыре миллиона людей, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет развлекательное шоу "Кто сверху?" на Новом канале, часто показывает поклонникам личные фотографии и видео, а также рассказывает о своих планах.
На этот раз Леся Никитюк рассказала, что приехала в Трускавец, где расположены различные санатории, на лечение и отдых.
Так, телеведущая показала свой шикарный номер в отеле, еду и напитки.
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"О, смотрите я пью. О, смотрите я снова ем", - написала Леся и показала фото с красивыми бокалами и большой миской устриц.
Напомним, что Никитюк оправдалась за свой конфуз перед мускулистым красавцем: "Я поскользнулась...".
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