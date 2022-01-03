Телеведуча Леся Нікітюк, яка є зіркою проектів "Хто зверху?" і " Хто проти блондинок?", показала стильний образ в прозорій спідниці і розповіла про своє рішення.

Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Зірка також пробувала почати кар'єру співачки, але єдиний сингл не виправдав очікувань артистки. Не забуває Нікітюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Леся була в прозорій спідниці, позуючи біля новорічної ялинки.

"Цього року я вирішила більш детально розповідати про своє життя... Розповідати?",- запитала Леся.

Також Нікітюк додала два варіанти відповіді. Українці могли натиснути або "так", або "ні".

Після цього Леся показала, як їсть.

"О, Дивіться, я їм", - написала Нікітюк.

На ще одному сторіс зірка показала букет, який отримала.

"О, дивіться, мені подарували букет", - написала артистка.

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