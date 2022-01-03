Як пише Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою і зіркою "Нового каналу". Зірка також пробувала почати кар'єру співачки, але єдиний сингл не виправдав очікувань артистки. Не забуває Нікітюк і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
На новому фото Леся була в прозорій спідниці, позуючи біля новорічної ялинки.
"Цього року я вирішила більш детально розповідати про своє життя... Розповідати?",- запитала Леся.
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Також Нікітюк додала два варіанти відповіді. Українці могли натиснути або "так", або "ні".
Після цього Леся показала, як їсть.
"О, Дивіться, я їм", - написала Нікітюк.
На ще одному сторіс зірка показала букет, який отримала.
"О, дивіться, мені подарували букет", - написала артистка.
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