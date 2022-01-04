Відома телеведуча Леся Нікітюк відреагувала на відео зі своїм конфузом і виправдалася за нього.

Як передає Politeka.net, Леся Нікітюк є популярною українською телеведучою. Вона запам'яталася по шоу "Орел і Решка", де 2 роки подорожувала по світу. Зараз Леся Нікітюк веде програму "Хто зверху?" зі своїм колегою Сергієм Притулою. Також, нещодавно стало відомо, що Никитюк стане ведучою нового реаліті "Пара на мільйон".

Так, цього разу телеведуча опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Леся Нікітюк реагує на відео, де вона захоплюється м'язистим красенем і падає. Вона вирішила виправдатися за свій конфуз перед ним (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Теж мені боксер, я посковзнулася...", — висловилася Леся Нікітюк.

Шанувальники залишили безліч реакцій під відео: "Вразлива попалася", "Застосував техніки безконтактного бою і спокуси", "Майже не Холостяк", "Дівчина просто в нокауті від враження".

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