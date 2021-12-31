Як пише Politeka.net, Макс Тарапата - успішний український бізнесмен, який займається імпортом та експортом. Підприємець вирішив взяти участь у шоу" Холостячка " зі Златою Огневич. Хоч серце співачки і не вдалося Максу завоювати, зате тепер Тарапата став популярним блогером в Instagram. На новому фото бізнесмен показав, як відпочиває в ліжку.
"Досить бігати!)
Потрібно знати коли зупинитися, озирнутися і просто полежати. Ось і я тимчасово зупиняюся, щоб вже зовсім скоро продовжити біг далі. Але вже з новими новорічними силами", - написав Тарапата.
Одна з фанаток прокоментувала фото:
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"Макс, з наступаючим. Пора показати з ким будете зустрічати Новий Рік".
"Покажу", - лаконічно відповів Тарапата.
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