Як повідомляє Politeka.net, чарівний учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Максим Тарапата, якого вона відкинула на проекті, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями в Instagram. Так, цього разу красень виклав в мережі чарівне фото поруч з новорічною ялинкою.
На знімку Макс сидить в затишній кімнаті і весело посміхається, а поруч з ним стоїть незвичайної форми ялинка. Саме це новорічне дерево викликало бурхливе обговорення в коментарях, не обійшлося і без критики.
"Дуже цікаво спостерігати, як з нічого починає з'являтися новорічний настрій. Неначе існує якийсь пусковий механізм! Запускається ж він поступово, стартуючи з моменту появи будинку ялинки. Далі він поступово набирає обертів з вогниками від гірлянди і блиском іграшок", - написав Тарапата у підписі до кадру.
А користувачі почали коментувати публікацію учасника "Холостячки": "Максим, у вас ялинка якась не така. Ви її дуже мало прикрасили", "Довго ж ти ялинку шукав! З наступаючим Новим роком!", "Чомусь вона мені нагадує бонсай", "Ну дядько, через пів року тебе вже забудуть, виділися якось", "В ялинки точно не вистачило жіночої руки для прикраси її".
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