Як передає Politeka.net, перед фіналом проєкту "Холостячка" відбулися різкі зміни. Максиму Тарапаті, якому віщували перемогу, відкинула Злата Огневич.
Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Тарапата показав, як радує свою маму. Вони попрямували на передноворічну вечерю, де Тарапата замовив кращі делікатеси.
"Так, я вже давно обіцяв своїй мамі, що ми з нею підемо кудись перед Новим роком повечеряємо. Весь час відкладали, але зараз пора влаштувати передноворічну вечерю. Погнали", - розповів екс-учасник "Холостячки".
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"Нас встигли погодувати, мені здається, вечеря вдалася. У нас устриці та супчики, і шампусик і все як треба. Мама задоволена", - поділився Максим Тарапата.
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