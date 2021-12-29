Екс-фаворит головної героїні другого сезону проєкту "Холостячка" Злати Огневич і відомий бізнесмен Максим Тарапата показав, як радує свою маму перед святами.

Як передає Politeka.net, перед фіналом проєкту "Холостячка" відбулися різкі зміни. Максиму Тарапаті, якому віщували перемогу, відкинула Злата Огневич.

Так, цього разу екс-учасник "Холостячки" опублікував нові Сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Максим Тарапата показав, як радує свою маму. Вони попрямували на передноворічну вечерю, де Тарапата замовив кращі делікатеси.

"Так, я вже давно обіцяв своїй мамі, що ми з нею підемо кудись перед Новим роком повечеряємо. Весь час відкладали, але зараз пора влаштувати передноворічну вечерю. Погнали", - розповів екс-учасник "Холостячки".

"Нас встигли погодувати, мені здається, вечеря вдалася. У нас устриці та супчики, і шампусик і все як треба. Мама задоволена", - поділився Максим Тарапата.

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