Як передає Politeka.net, Злата Огневич є відомою українською артисткою. Вона прославилася завдяки своїй участі в міжнародному конкурсі Євробачення у 2013-му, де здобула 2 місце. Також вона стала головною героїнею другого сезону шоу "Холостячка", де перемогу здобув Андрій Задворний.

Так, цього разу Максим Тарапата опублікував нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах він показує, з ким відповідає. Спочатку Тарапата знімає на камеру компанію, з якою відпочиває, а потім переводить камеру на сцену і показує Злату Огневич.

"Так, Новий рік триває. Склад не змінюється. Найяскравіша частина вечора починається, розібралися заодно, що там на особистому", — пожартував Максим Тарапата.

Також, він показав сім'ю Злати Огневич.

"Вся сім'я в зборі", - підписав екс-учасник "Холостячки".

Варто відзначити, що Новий Рік Злата Огневич також зустріла в компанії Максима Тарапати і його сестри.

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