Жена победителя вокальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка показала поклонникам, какой подарок получила от мужа после родов.

Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram 23-летняя жена 19-летнего победителя шоу "Голос країни" и "Голос. Діти" Романа Сасанчина Иванка часто рассказывает поклонникам о своей жизни и делится личными фото и видео.

Напомним, что недавно девушка родила Сасанчину дочь, которую назвали Елизаветой. В сторис в Instagram она показала девочку, сняла, как проходила выписка из больницы и показала поклонникам подарок от мужа.

"Спасибо, котик", - написала Иванка.

Как видим, Роман Сасанчин подарил жене красивую подвеску, на которой изображена мама и ребенок.

Напомним, что 30 декабря 2021 года Роман и Иванка Сасанчині стали родителями. У них родилась дочь Елизавета. Сейчас молодая мама и девочка уже дома.

"Ангелочек. Я так счастлива, когда она спит", - написала девушка.

Напомним, что жена 19-летнего победителя "Голосу країни" показала лицо их новорожденной дочери и рассказала о муках: "Целый день...".

Ранее Politeka сообщала, что жену и дочь 19-летнего победителя "Голосу країни" выписали из роддома, появились фото: "Где же родители...".

Также Politeka писала, что 19-летний победитель "Голосу країни" дал новорожденной дочери необычное имя: "Самое дорогое, что у меня есть".