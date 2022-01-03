Роман Сасанчин днями став батьком, пише Politeka.net. Перша дочка артиста народилася в шлюбі з красунею-Іванною.
Батьки дуже раді появі дівчинки, і в своїх Instagram розповідають про неї, а також показують фото.
У недавніх постах Роман Сасанчин розказав про виписку з пологового будинку.
"2 січня ми готуємося до виписки з пологового будинку 👨 🏻 🍼
Залишаю вам фото з архіву. Скоро вас чекають неймовірні фото разом з Елізабет", - написав щасливий батько.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
Переможниця "Х-Фактор" з новою зовнішністю порадувала українців сюрпризом: "До вас під ялинку"
Дружина 19-річного переможця "Голосу країни" після пологів поскаржилася на проблеми з малятком: "Не можу на це дивитися"
Зірка "Величного століття" запаморочила голову фотосесією у воді: "Така красива"
Пішла з життя відома актриса, що стала зіркою ще в дитинстві: розкрита причина трагедії
Примітно, що батьки дали дівчинці незвичайне ім'я, яке буде в її паспорті, а назвали дитину Єлизавета.
Також артист розчулив фото з ручкою новонародженої.
"Ти найдорожче, що у мене є❤️", - написав Роман Сасанчин.
"Як це мило", "всього Вам кращого 😍 Ви прекрасна пара❤️", " Маненькі рученята😍 😢❤️", "найважливіша ручка в житті! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Боже, яка ніжність!!! Щастя вашій родині!!!", "Дуже гарний вітаю з поповненням нехай росте здоровенька дівчинка і радує вас❤️", - написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, що 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин після важких пологів дружини звернувся за допомогою
Раніше Politeka повідомляла, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" показала, який із Сасанчина батько
Також Politeka писала, що 19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин став батьком, перше фото разом