Переможець вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни-10" Роман Сасанчин розповів про ім'я новонародженої дочки і розчулив фото з малятком.

Роман Сасанчин днями став батьком, пише Politeka.net. Перша дочка артиста народилася в шлюбі з красунею-Іванною.

Батьки дуже раді появі дівчинки, і в своїх Instagram розповідають про неї, а також показують фото.

У недавніх постах Роман Сасанчин розказав про виписку з пологового будинку.

"2 січня ми готуємося до виписки з пологового будинку 👨 🏻 🍼

Залишаю вам фото з архіву. Скоро вас чекають неймовірні фото разом з Елізабет", - написав щасливий батько.

Примітно, що батьки дали дівчинці незвичайне ім'я, яке буде в її паспорті, а назвали дитину Єлизавета.

Також артист розчулив фото з ручкою новонародженої.

"Ти найдорожче, що у мене є❤️", - написав Роман Сасанчин.

"Як це мило", "всього Вам кращого 😍 Ви прекрасна пара❤️", " Маненькі рученята😍 😢❤️", "найважливіша ручка в житті! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Боже, яка ніжність!!! Щастя вашій родині!!!", "Дуже гарний вітаю з поповненням нехай росте здоровенька дівчинка і радує вас❤️", - написали користувачі Мережі.

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