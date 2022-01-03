Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram 19-річний Роман Сасанчин, у якого нещодавно народилася перша дитина, звернувся до шанувальників за допомогою. Так, хлопець розповів, що їх з дружиною та маленькою дочкою вже виписують з лікарні та попросив допомогти з подарунком на виписку.
"Дуже хочу вас попросити поділитися своїм креативом, що можна купити нашим дівчаткам на виписку? Який гарний сюрприз зробити?", - запитав Роман.
Сасанчин зауважив, що хоче зробити гарний сюрприз, тому чекає порад у своєму діректі.
Нагадаємо, що 30 грудня 23-річна дружина Романа Сасанчина Іванка народила дівчинку, яку назвали Єлизаветою.
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Увесь час в пологовому будинку новоспечений батько допомагав доглядати за дівчинкою, адже Іванці в останній момент знадобився кесарів розтин, тому вона ще деякий час буде відновлюватися. В інтерв'ю програмі "Твій день" Сасанчин розповів, що вагітність і пологи були важкими, але зараз вони щасливі.
Нагадаємо, що дружина 19-річного переможця "Голосу країни" показала, який з Сасанчина батько: кадри з новонародженою донькою.
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