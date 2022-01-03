30 грудня у пари народилася дівчинка. Спочатку Сасанчини планували партнерські пологи, але доля розпорядилася по-іншому. Через виниклі ускладнення, Іванці зробили кесарів розтин. Поки дружина Сасанчина приходила до тями в реанімації після операції, зірка "Голосу країни" не випускав малятко з рук. У своєму новому пості в Instagram Роман повідомив, що його дружину та доньку вже виписали з пологового будинку, передає Politeka.net.

Щасливий молодий батько подякував Київському обласному перинатальному центру та лікарям, які безпосередньо приймали пологи у його дружини. Крім того, Сасанчин опублікував пам'ятні фото з виписки з пологового будинку.

"І все ж хочемо висловити величезне спасибі @perinatal_center_ternopil за те, що незважаючи на всі складнощі, які були у нас з Іванкою, виконали свою роботу на найвищому рівні❤️ І найголовніше, зробили все для того, щоб наша дитина і Іванка приїхали додому здоровими і неймовірно щасливими❤️ Окремо хочемо подякувати @ovcharykvv і Небеса Тетяну Андріївну за неймовірно прекрасні пологи🙏❤️ Спасибі за ваші золоті руки❤️🙏", - звернувся Сасанчин.

Ті, хто ще не встиг привітати пару з народженням дитини, зробили це в коментарях під новим постом:

"❤️Вітаю з народженням донечки ❤️"

"Які ви красиві. Вітаю 😍"

"Здоров'я мамі і дочці 😍"

"Вітаю 😍 але цікаво де ж батьки дівчини і мама Романа?"

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