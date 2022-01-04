Відомий український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма пригадав історію, як мало не задушився на своєму першому новорічному корпоративі в Києві.

Як повідомляє Politeka.net, популярний український хореограф та суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма став одним із гравців чоловічої команди у новорічному випуску шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, яке веде Леся Нікітюк та Сергій Притула.

Так, Влад Яма розповів, що під час свого першого новорічного корпоративу в Києві, коли біля нього було багато українських зірок, він вдавився метафаном і ледь не помер.

"То був 2003 рік. Я стояв на сцені в останній лінії балету Freedom. Всі в руках мали келихи шампанського. І ось б'є годинник. Три, два, один, бах – я роблю вдих і розумію, що не можу дихати. А я стояв останнім, мене ніхто не бачив. Потім я впав і розбив келих, і коли кашлянув, то метафан вийшов. Але я не дихав, здається, півхвилини", - розповів хореограф.

Цю історію Влад Яма розповів співачці Славі Камінській на конкурсі "Правда чи брехня". Колишня солістка "НеАнгелів" сказала, що вірить Ямі, бо у неї також була така історія.

Нагадаємо, що Влад Яма, який покинув Україну, в ультракоротких шортах розсекретив, де зараз знаходиться: "Скільки яскравого попереду...".

Раніше Politeka повідомляла, що Влад Яма після поповнення в родині вирішив покинути Україну: "Всією країною за вас раді".

Також Politeka писала, що Кухар, Чмерковський, Артур Логай та інші зірки показали свою новорічну ідилію: "Чому з Юрою не KAZKA?".