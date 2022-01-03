Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном вирішили відпочити в Мексиці, пише Politeka.net. Сім'я подолала довгий шлях, і прибувши на місце взяла машину напрокат.
В дорозі компанію чекав неприємний сюрприз. Про це хореограф розповів у сторіс свого Instagram.
"Загалом добре тут, але по дорозі було не дуже...Зараз покажу наше 31 грудня", - написав Влад Яма.
На відео сім'я сиділа в машині, а пізніше Ліліана розповіла, яка неприємність всіх чекала.
50-річна дочка Пугачової Орбакайте засвітила свого чоловіка-красеня і дочку в аеропорту: "На виліт..."
У Києві авто спалахнули прямо на ходу, кадри НП: "Рух транспорту обмежено"
Найбагатша співачка України показала, де і з ким зустрічала Новий рік: "На жаль, не всі..."
Дамбу прорвало на річці під Черкасами, хлинув потік води: з'явилося відео НП
Не дожила до ювілею: зупинилося серце легендарної актриси і власниці семи "Еммі"
"Ситуація поки так собі: новий рік, 31 грудня... Здається, ми пробили колесо. Їдемо в Тулум і тиск падає просто на очах", - розповіла Ліліана.
"Ситуація - капець. Здається, ми пробили колесо-тиск в колесі був 230, зараз 172, через дві хвилини стало 100, ми в джунглях", - написано на відео.
Пізніше з'ясувалося, що в колесі - величезна діра, тому довелося їхати від заправки до заправки і підкачувати його. Сім'я таки доїхала до шиномонтажу, де їм допомогли усунути проблему.
"Ось це фігня була у нас в колесі... Вона вже в минулому", - написала дружина Влада Ями.
Нагадаємо, дружина Влада Ями, похвалившись обновкою, показала, як тепер їх будинок виглядає зсередини
А ще Politeka повідомляла про те, що Влад Яма, який покинув Україну, в ультракоротких шортах розсекретив, де зараз знаходиться
Також Politeka писала, що дружина Влада Ями з "Танців з зірками" показала сім'ю в повному складі