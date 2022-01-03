Відомий український хореограф, ведучий і суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма разом з сім'єю відправився в Мексику, де їх очікував неприємний сюрприз.

Влад Яма разом з дружиною Ліліаною і сином Леоном вирішили відпочити в Мексиці, пише Politeka.net. Сім'я подолала довгий шлях, і прибувши на місце взяла машину напрокат.

В дорозі компанію чекав неприємний сюрприз. Про це хореограф розповів у сторіс свого Instagram.

"Загалом добре тут, але по дорозі було не дуже...Зараз покажу наше 31 грудня", - написав Влад Яма.

На відео сім'я сиділа в машині, а пізніше Ліліана розповіла, яка неприємність всіх чекала.

"Ситуація поки так собі: новий рік, 31 грудня... Здається, ми пробили колесо. Їдемо в Тулум і тиск падає просто на очах", - розповіла Ліліана.

"Ситуація - капець. Здається, ми пробили колесо-тиск в колесі був 230, зараз 172, через дві хвилини стало 100, ми в джунглях", - написано на відео.

Пізніше з'ясувалося, що в колесі - величезна діра, тому довелося їхати від заправки до заправки і підкачувати його. Сім'я таки доїхала до шиномонтажу, де їм допомогли усунути проблему.

"Ось це фігня була у нас в колесі... Вона вже в минулому", - написала дружина Влада Ями.

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