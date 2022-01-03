Як пише Politeka.net, Влад Яма є успішним хореографом і танцюристом. У зірки є дружина Лілія і син Леон, якого до кінця 2020 року пара приховувала. Тепер малюка можна часто побачити на кадрах з батьками. Цей раз не став винятком, адже Влад зняв кілька сторіс, показуючи, як проводить час на відпочинку в Мексиці з сім'єю.

На відео Влад йшов з дружиною Лілею по пляжу. Після цього яма показав сина Леона.

"Щастя", - підписав кадри танцюрист.

"Маленький спіногризик", - сказала Ліля.

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До цього Влад показував фото пляжу. На вулиці, як можна зрозуміти, було 22 градуси. Але це не збентежило одну з відвідувачок пляжу надіти чоботи До міні-купальника.

Також Влад зробив знімок сина Леона окремо. На ньому малюк позував біля води, нагнувшись для фотографії.

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