Известная актриса, главная героиня 1-го сезона "Холостячки" и судья "Україна має талант" Ксения Мишина не выдержала и тоже высказалась о скандальном интервью Собчак.

Как передает Politeka.net, Ксения Мишина в последнее время ведет активную жизнь, часто снимается в разных шоу, говорит в интервью о семье и своем ребенке. Однако тема ее прошлых отношений закрыта и не обсуждается. Сейчас Мишина занимается карьерой актрисы наиболее активно.

Не так давно, как известно, Собчак удалось удивить публику. Она выпустила документальный фильм о блогерах, которые рассказывают об энергии, ресурсном состоянии и разных марафонах. Там первое место взяла Елена Блиновская как основательница тренинга «Марафон желаний».

После этого вышло интервью с Блинской на канале Ютуб «Осторожно: Собчак!». Пообщавшись с Блиновской, которую, некоторые называют продавцом воздуха, Собчак ни смогла не снять фильм о тренингах про «успешный успех», чем остро высмеяла данную тему. Ксения Мишина не устояла от комментария.

«Блинская: Ксения, я хочу, чтобы ты увидела в моих марафонах сердце, в противном случае, я плюну тебе в рожу. И вообще я обиделась» - цитирует Мишина кусок интервью.

«Ксения, как вы это терпели?» - спрашивает Мишина.

Отметим, Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.

Ранее сообщалось, Мишина после провальных экспериментов с внешностью раскрыла свое требование: "Для меня обязательно...."

Также, Эллерт после разрыва с Мишиной похвастался "космическим" отдыхом с единственной дочерью: "Лучший курорт"

Politeka рассказывала, Эллерт после расставания с Мишиной показал, с кем проводит праздники в Карпатах: "Мы знали, что будет..."