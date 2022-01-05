Как передает Politeka.net, Ксения Мишина в последнее время ведет активную жизнь, часто снимается в разных шоу, говорит в интервью о семье и своем ребенке. Однако тема ее прошлых отношений закрыта и не обсуждается. Сейчас Мишина занимается карьерой актрисы наиболее активно.
Не так давно, как известно, Собчак удалось удивить публику. Она выпустила документальный фильм о блогерах, которые рассказывают об энергии, ресурсном состоянии и разных марафонах. Там первое место взяла Елена Блиновская как основательница тренинга «Марафон желаний».
После этого вышло интервью с Блинской на канале Ютуб «Осторожно: Собчак!». Пообщавшись с Блиновской, которую, некоторые называют продавцом воздуха, Собчак ни смогла не снять фильм о тренингах про «успешный успех», чем остро высмеяла данную тему. Ксения Мишина не устояла от комментария.
«Блинская: Ксения, я хочу, чтобы ты увидела в моих марафонах сердце, в противном случае, я плюну тебе в рожу. И вообще я обиделась» - цитирует Мишина кусок интервью.
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«Ксения, как вы это терпели?» - спрашивает Мишина.
Отметим, Мишина является популярной актрисой. Также она прославилась благодаря своему участию в первом сезоне шоу "Холостячка". Также актриса является судьей шоу "Україна має талант" вместе с Сергеем Притулой и Евгением Котом.
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