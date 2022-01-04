Как передает Politeka.net, новый сезон шоу "Холостяк" появится уже следующей весной на телеэкранах канала "СТБ". Главным героем 12-го сезона "Холостяка" стал 32-летний бизнесмен Алекс Топольский. Он переехал со Львова в Америку, чтобы построить карьеру, и сейчас занимается недвижимостью в Майями.
Так, на этот раз "Холостяк" опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре 32-летний Алекс Топольский показал себя и рассказал, какой день ему выдался. Возможно, он рассказал про день на проекте "Холостяк".
"Вот это денёк выдался!! Откровения, правда и новые испытания", — рассказал "Холостяк" Алекс Топольский.
Поклонники оставили множество комментариев под публикацией "Холостяка": "День самого главного в отношениях, правда и доверие, без них никак)", "Знакомства с родителями невестуль шо ли?)".
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