Соня Евдокименко в США, откуда часто делится яркими кадрам, сообщает Politeka.net. Девушка живет, работает и учится за границей.
В своем Инстаграм внучка Софии Ротару показала совсем незимнюю погоду, которая царит в ее городе. На фото восходящая звезда позировала в плаще, который расстегнула, а и даже приспускала с плеча. В руках модель держала своего маленького любимца.
"Вторник в городе 🤍", - написала Соня Евдокименко.
За полчаса публикация собрала около 1000 лайков и много комментариев.
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"Красивая!!!🌹🌹🌹👍🏻", "Невероятно красивая😍", "Очень красиво 😍", "Сногсшибательная Красавица!🤍😍", "София, Вы очень красивая😊", "Красавица 🔥🔥🔥😍😍😍🙌🙌🙌🙌🥰🥰🥰🥰🥰", "Соня Вы просто красавица😍😍😍❤️", "С Новым годом Сонечка! От души желаю тебе счастья, здоровья, любви, мира, добра и удачи!", - написали пользователи Сети.
Отметим, сейчас Соня Евдокименко учится и живет в Нью-Йорке, где также строит отношения с предпринимателем-миллионером Денисом Жадановым.
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