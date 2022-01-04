Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару похвасталась совсем незимней погодой за границей и показала своего маленького любимца.

Соня Евдокименко в США, откуда часто делится яркими кадрам, сообщает Politeka.net. Девушка живет, работает и учится за границей.

В своем Инстаграм внучка Софии Ротару показала совсем незимнюю погоду, которая царит в ее городе. На фото восходящая звезда позировала в плаще, который расстегнула, а и даже приспускала с плеча. В руках модель держала своего маленького любимца.

"Вторник в городе 🤍", - написала Соня Евдокименко.

За полчаса публикация собрала около 1000 лайков и много комментариев.

"Красивая!!!🌹🌹🌹👍🏻", "Невероятно красивая😍", "Очень красиво 😍", "Сногсшибательная Красавица!🤍😍", "София, Вы очень красивая😊", "Красавица 🔥🔥🔥😍😍😍🙌🙌🙌🙌🥰🥰🥰🥰🥰", "Соня Вы просто красавица😍😍😍❤️", "С Новым годом Сонечка! От души желаю тебе счастья, здоровья, любви, мира, добра и удачи!", - написали пользователи Сети.

Отметим, сейчас Соня Евдокименко учится и живет в Нью-Йорке, где также строит отношения с предпринимателем-миллионером Денисом Жадановым.

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