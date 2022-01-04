Известная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась времяпрепровождением после нового года - где звезда решила расслабиться в этот раз, читайте далее.

Леся Никитюк ухаживает за внешностью, поэтому ее вид всегда отдохнувший, а кожа кажется шелковой, передает Politeka.net. Телеведущая регулярно посещает салоны красоты, а также любит дома делать скрабы и увлажнять кожу.

В одном из интервью звезда призналась, что делает пилинги у профессионалов. А в новом посте Инстаграм показала, как расслабляется после Нового года.

Телеведущая пришла в салон, где насладилась уходом за волосами и телом.

"4 января... открываем чакры, девочки🧘‍♀️", - написала Леся Никитюк.

За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:

"Что-то я никак не могу чакры открыть свои 🤪 рот открывается до сих пор, а чакры не 😏", "Открываем чакры, закрываем рот😂", "..ну правильно....а то после новогодних застолий закрылось всё...и чакры ..и третий глаз ;)", "После НГ всё закрылось, теперь бы ещё Рождество пережить😂😂😂😂😂", "Киев в каштанах,Киев в чакрах!!!! Что делать,как не цвести городу теперь!!)".

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