Леся Никитюк ухаживает за внешностью, поэтому ее вид всегда отдохнувший, а кожа кажется шелковой, передает Politeka.net. Телеведущая регулярно посещает салоны красоты, а также любит дома делать скрабы и увлажнять кожу.
В одном из интервью звезда призналась, что делает пилинги у профессионалов. А в новом посте Инстаграм показала, как расслабляется после Нового года.
Телеведущая пришла в салон, где насладилась уходом за волосами и телом.
"4 января... открываем чакры, девочки🧘♀️", - написала Леся Никитюк.
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За час публикация собрала более 10 тысяч лайков и много комментариев:
"Что-то я никак не могу чакры открыть свои 🤪 рот открывается до сих пор, а чакры не 😏", "Открываем чакры, закрываем рот😂", "..ну правильно....а то после новогодних застолий закрылось всё...и чакры ..и третий глаз ;)", "После НГ всё закрылось, теперь бы ещё Рождество пережить😂😂😂😂😂", "Киев в каштанах,Киев в чакрах!!!! Что делать,как не цвести городу теперь!!)".
Напомним, Никитюк засветила кольцо на пальце за 1,5 млн гривен
А еще Politeka сообщала, что Никитюк оправдалась за свой конфуз перед мускулистым красавчиком
Также Politeka писала, что Никитюк лишила дара речи образом в прозрачной юбке и корсете