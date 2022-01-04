Как передает Politeka.net, Максим Галкин со своей супругой легендарной певицей Аллой Пугачевой живут в роскошном замке в подмосковной деревне Грязь. К новому году имение специально украсили, а во дворе поставили нарядную елку. Кадры с ней шоумен показал в новом посте

«Наша 🎄 Всем хорошего праздничного настроения желаю!» - подписал видео артист.

На видео Максим Галкин позировал одетый в белое пальто, шляпу и шарф.

Кадры вызвали бурную реакцию фолловеров шоумена.

«Сказочно красиво!!! Шикарно, волшебно, как в сказке», «Ну какая же красота», «Какая волшебная у вас лесная красавица», «Максим, вы похожи на доброго волшебника 😍», «Необыкновенная красота!!! Чудо сказочное», - пишут в комментариях.

Отреагировал и сын Софии Ротару Руслан Евдокименко. Он поставил публикации супруга Аллы Пугачевой «лайк».

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