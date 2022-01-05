Как передает Politeka.net, Макс Чмерковский является известным хореографом и танцором. Он прославился более 10 лет назад в Украине благодаря своему участию в проекте "Холостяк". После он уехал в США, где участвовал в танцевальных проектах и одерживал победы. Сейчас Макс Чмерковский заменил Григория Чапкиса в шоу "Танці з зірками"

Так, на этот раз хореограф опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Максим Чмерковский показал своего сына - Шая, которому исполнилось 5 лет. Также на снимке его жена - Пета. Стоит отметить, что жена Макса Чмерковского является известной танцовщицей и победительницей двух сезонов шоу "Танці з зірками" в Америке.

"С Днем Рождения моего невероятного 5-летнего ребенка!

Ты родился около 5 утра, и прошло 5 лет с тех пор, как мы могли спать в... Мы с @petamurgatroyd определенно не готовы признать, что вот так вот, у нас в доме еще один мужчина, но это правда! Ты растешь добрым, сильным, веселым и твердо настроенным на то, что хочешь. Наши разговоры стали длиннее, глубже и настолько значимы, что это пугает. Я каждый день осознаю, как быстро происходит все это «взросление», и знаю, что не могу его замедлить, поэтому я просто всегда буду рядом… чтобы спокойно свидетельствовать и поддерживать. С днем рождения, любовь моя", — поздравил сына Макс Чмерковский.

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