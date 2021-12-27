Син покійного судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса Грег народився і виріс в Україні, але вже давно живе в США, де обзавівся власною сім'єю.

42-річний Грег разом із дружиною Ембер і двома синами Ніколі та Максом влаштувався в Сан-Франциско. Син Чапкіса відкрив свою танцювальну школу Chapkis Dance. Разом зі своїми вихованцями чоловік їздить по всій країні, беручи участь у змаганнях і конкурсах. Більш того, у нього за плечима два сезони популярного американського шоу талантів.

Незважаючи на це, Грег намагається весь свій вільний час проводити з сім'єю. До речі, з Ембер вони у відносинах вже двадцять років. У своїх свіжих "сторіз" в Instagram син Чапкіса показав, як розважається з рідними вдома, передає Politeka.net.

Чапкіси влаштували танцювальний баттл. Спочатку на "сцені" був один маленький Макс, потім до нього по черзі приєдналися мати й батько.

При цьому на кадрах можна розгледіти інтер'єр затишної вітальні, прикрашеної в різдвяному стилі: з каміном, великим плазмовим телевізором на стіні та ліжечком для домашнього улюбленця (у них є руда собака середніх розмірів).

Раніше ми розповідали, що син Чапкіса показав свій дворик з басейном, в який вбудовано джакузі, й альпійськими гірками навколо.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса засвітив свою дитину, яка росте його точною копією