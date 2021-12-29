Син хореографа і судді "Танців з зірками" Григорія Чапкіса, Грег, який вже давно пустив коріння в США, збентежив дорогущим подароком дружині на Різдво і Новий Рік.

Так, 42-річний Грег Чапкіс вирішив порадувати кохану машиною, про яку вона давно мріяла. Він залишив новенький Mercedes-Benz CLS Coupe 2021 року з червоним бантом попереду у дворі їхнього будинку в Сан-Франциско. Відповідні знімки опубліковані в його Instagram, передає Politeka.net.

Ембер, дружина Грега, здається, зраділа настільки щедрому подарунку. До слова, дана модель "Мерседеса" коштує до 89 тисяч євро (2,7 мільйона гривень).

"Санта приїхав раніше цього року 🎅 і хотів, щоб його невеликий сімейний шлях був стильним. З Різдвом @amberchapkis @nikolichapkis @maksimchapkis тато дуже вас любить ❤ ️ 🎄 🎄 🎄 # christmaspresent # mercedesbenz # CLS # AMG # CHAPKISFAMILY", - йдеться у підписі.

До цього, Грег вже хвалився дружині, що купив їй машину - для цього він спеціально їздив в Лос-Анджелес. Ембер ділилася кадрами в"сторіз".

"Я скаржилася Грегу, що все ще їжджу на автобусі. Так що він почав підшукувати мені машину і полетів в LA, щоб відправити звідти додому цю красиву крихту... Ми любимо тебе і цінуємо те, що ти про нас дбаєш", - писала невістка Чапкіса.

Нагадаємо, що син Григорія Чапкіса живе в затишному будинку в США, як він виглядає зсередини: "камін, велика плазма і..."