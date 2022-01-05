Как сообщает Politeka.net, в своем Instagram известная украинская ведущая Леся Никитюк часто делится со своей почти четырех миллионной аудиторией личными фото и видео, а также рассказывает о своих планах.
На этот раз Никитюк показала фанатам свой отдых на лечебном курорте в Трускавце. Леся сняла несколько сторис как всегда с юмором. Она надела длинное голубое платье с открытыми плечами и повиляла бедрами на камеру.
"О смотрите, я пошла ужинать", - написала звезда.
Также телеведущая рассказала, что никогда не жалеет чаевых, если в заведении было действительно вкусно.
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"Когда вкусно и ты хочешь оставить на чай ... что-то большее", - написала Леся Никитюк и показала сердечко, которое она сделала из хлеба.
Напомним, что Леся Никитюк в деталях показала свою безбедную жизнь, устрицы и шикарные апартаменты: "Я пью и снова ем".
Ранее Politeka сообщала, что Никитюк показала, как нужно расслабляться после новогодних застолий: "Открываем чакры, девочки".
Также Politeka писала, что Леся Никитюк в прозрачной юбке объявила о принятом решении: "В этом году...".