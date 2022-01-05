Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк показала свої розкішні апартаменти у Трускавці, куди вона приїхала на зимові свята відпочивати та лікуватися.

Як повідомляє Politeka.net, у сторіс в своєму Instagram, де на неї підписані майже чотири мільйони людей, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк, яка разом з Сергієм Притулою веде розважальне шоу "Хто зверху?" на Новому каналі, часто показує шанувальникам особисті світлини та відео, а також розказує про свої плани.

Цього разу Леся Нікітюк розповіла, що приїхала в Трускавець, де розташовані різні санаторії, на лікування та відпочинок.

Так, телеведуча показала свій шикарний номер в готелі, їжу та напої.

"О, дивіться я п'ю. О, дивіться я знов їм", - написала Леся та показала фото з красими бокалами та великою мискою устриць.

Нагадаємо, що Нікітюк виправдалася за свій конфуз перед м'язистим красенем: "Я посковзнулася...".

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