Леся Нікітюк доглядає за зовнішністю, тому її вигляд завжди свіжий, а шкіра здається шовковою, передає Politeka.net. Телеведуча регулярно відвідує салони краси, а також любить вдома робити скраби і зволожувати шкіру.
В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що робить пілінги у професіоналів. А у новому пості Instagram показала, як розслабляється після Нового року.
Телеведуча прийшла в салон, де насолодилася доглядом за волоссям і тілом.
"4 січня... відкриваємо чакри, дівчатка☺️", - написала Леся Нікітюк.
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За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Щось я ніяк не можу чакри відкрити свої 🤪 рот відкривається досі, а чакри ні😏", "відкриваємо чакри, закриваємо рот😂","..Ну правильно....а то після новорічних застіль закрилося все...і чакри ..і третє око ;)", " після НГ все закрилося, тепер би ще Різдво пережити😂 😂 😂 😂 😂", " Київ в Каштанах, Київ в чакрах!!!! Що робити, як не цвісти місту тепер!!)".
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