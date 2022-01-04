Відома українська телеведуча Леся Нікітюк похвалилася проведенням часу після нового року - де зірка вирішила розслабитися цього разу, читайте далі.

Леся Нікітюк доглядає за зовнішністю, тому її вигляд завжди свіжий, а шкіра здається шовковою, передає Politeka.net. Телеведуча регулярно відвідує салони краси, а також любить вдома робити скраби і зволожувати шкіру.

В одному з інтерв'ю зірка зізналася, що робить пілінги у професіоналів. А у новому пості Instagram показала, як розслабляється після Нового року.

Телеведуча прийшла в салон, де насолодилася доглядом за волоссям і тілом.

"4 січня... відкриваємо чакри, дівчатка☺️", - написала Леся Нікітюк.

За годину публікація зібрала понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:

"Щось я ніяк не можу чакри відкрити свої 🤪 рот відкривається досі, а чакри ні😏", "відкриваємо чакри, закриваємо рот😂","..Ну правильно....а то після новорічних застіль закрилося все...і чакри ..і третє око ;)", " після НГ все закрилося, тепер би ще Різдво пережити😂 😂 😂 😂 😂", " Київ в Каштанах, Київ в чакрах!!!! Що робити, як не цвісти місту тепер!!)".

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