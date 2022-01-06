О Максе Чмерковском заговорила вся Украина после его съемок в первом сезоне шоу "Холостяк", пишет Politeka.net. В интервью Маше Ефросининой на ее Ютуб-канале хореограф решил откровенно ответить, что его привело на проект.
По словам Макса Чмерковского, продюсеры телешоу подобрали правильные слова, и в итоге он решил стать его героем.
"Они сказали, что в Украине есть проблема - какое-то количество девушек на одного мужчину, а мужчины этим пользуются, могут себе позволить поднять руку, напиться... Они хотели, чтобы я был тем мужчиной, который подает пример", - рассказал хореограф.
Однако сразу после начала съемок Макс Чмерковский понял, что его согласие было огромной ошибкой.
50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте засветила своего мужа-красавца и дочь в аэропорту: "На вылет..."
MELOVIN назвал имя девушки, в которую влюблен после Танців з зірками: "Могу много о ней говорить"
В студии телеканала "Украина" устроили погром, развалили все, что могли: "Ох..."
Вылетевшие из "Мастер Шеф" участники едко высмеяли соперницу, прорвавшуюся в финал: "Я же из села сама"
21-летний Станислав загадочно исчез в Польше, поиски оказались напрасными: что известно
"Я, оказывается, не продумал один маленький факт, что я не тот, который выбирает из женщин. С одной стороны я должен быть принцем на коне с саблей, а с другой стороны - передо мной 25 людей, и я как бы тыкаю пальцем: "Ты - да, ты - нет". Это не фундамент для хороших отношений", - поделился бывший "холостяк".
Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" показал, как проводил время в Украине вдали от жены и сына
Как сообщала Politeka, Чмерковский из "Танців з зірками" выдал, чем его "пугает" 5-летний сын
Также Politeka писала, что жена Чмерковского из "Танців з зірками" не сдержала чувств к мужу перед елочкой