Экс-герой украинского "Холостяка" и бывший судья "Танців з зірками" пятого сезона, хореограф Макс Чмерковский дал откровенное интервью, в котором также затронули тему его участия в съемках шоу.

О Максе Чмерковском заговорила вся Украина после его съемок в первом сезоне шоу "Холостяк", пишет Politeka.net. В интервью Маше Ефросининой на ее Ютуб-канале хореограф решил откровенно ответить, что его привело на проект.

По словам Макса Чмерковского, продюсеры телешоу подобрали правильные слова, и в итоге он решил стать его героем.

"Они сказали, что в Украине есть проблема - какое-то количество девушек на одного мужчину, а мужчины этим пользуются, могут себе позволить поднять руку, напиться... Они хотели, чтобы я был тем мужчиной, который подает пример", - рассказал хореограф.

Однако сразу после начала съемок Макс Чмерковский понял, что его согласие было огромной ошибкой.

"Я, оказывается, не продумал один маленький факт, что я не тот, который выбирает из женщин. С одной стороны я должен быть принцем на коне с саблей, а с другой стороны - передо мной 25 людей, и я как бы тыкаю пальцем: "Ты - да, ты - нет". Это не фундамент для хороших отношений", - поделился бывший "холостяк".

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