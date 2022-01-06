Певица Бритни Спирс, которая наконец-то освобождена от контроля отца, который управлял ее счетами, жизнью и ограничивал передвижения, начала жить по-новому.

Как пишет Politeka.net, популярная исполнительница налаживает свою жизнь спустя долгое время, причем артистка также начала показывать и памятные образы из прошлого. В этот раз летний кадр с простым образом покорил фанатов нежностью.

В коротеньком топике звезда привлекла внимание к себе игривым видом и покорила естественностью. Минимум макияжа и распущенные локоны удачно дополнили простой образ.

«Мне пришлось сделать репост, потому что он был расплывчатым… Роза 🌹 !!!!» - пишет Бритни.

Поклонники принялись отвечать: «И так, она возвращается; Королева репоста и роз 🌹❤️; Официально "Blur" приближается; Спасибо за репост, королева! ❤️🌹 нам нравятся твои фотографии в высоком разрешении 😍💋; прекраснее розы будет🌹 ❤️; на свободе расцвела; Во имя Мадонны, Бритни и Кайли Миноуг. Аминь!; Королева ясности 👀; Как всегда, шикарно 🌹».

Совсем недавно Бритни освободилась от опеки своего отца, от которой до этого пыталась избавиться долгие годы. Сейчас звезда наслаждается тем, что может себе позволить заниматься чем хочет.

Рождественские каникулы Спирс проводит весьма активно. Так, на новых фото певица позировала на черном велосипеде. Перед ней открывался живописный пейзаж с эффектным особняком, зелеными деревьями и голубым небом. Судя по всему, на улице было очень тепло, что позволило певице одеться по-летнему легко.

Напомним, Бритни Спирс удивила громким "завыванием" в ванной, в Сети не смолчали.

Как сообщала Politeka, Бритни Спирс вызвала шумиху, появившись с малышом на руках.

Также Politeka писала, что Спирс, втиснувшись в розовый мини-топ, устроила странные танцы.