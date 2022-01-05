Как пишет Politeka.net, Владимир Ярославский является не только судьей "Мастер Шеф", но и популярным блогером в сети Инстаграм. В новой публикации звезда поделился рецептом кути.

"Богатая Кутья

Готовится обычно на святой вечер.

Щедрой зовется та, что готовилась накануне Старым Новым Годом

И еще накануне Крещения готовили голодную кутью.

Готовили заранее и ставили в углу - уголок, самое почетное место в доме…. Традиций много, у всех они разные. В нашей семье кутью крестный нос своему крестному утром 7 января ))

Рецепт:

175 г пшеницы

50г мака

150г очищенных грецких орехов

75г голубики сушеной

75г клюквы сухой

100г Меда (или по своему вкусу)

Узвар примерно 100-120г

Вес конечно приблизительный, потому что каждый готовит по своему вкусу.

Вместо клюквы и голубики можно взять изюм.

Пшеницу нужно хорошо промыть водой, а затем я варю на медленном огне, в большом количестве, усиленной воды, примерно 45 минут. Зерна должны быть готовы, мягкие, мне лично нравится когда еще немного упругие - с легкой твердостью в середине.

Отбрасываю готовую пшеницу на сито

вместе с пшеницей ставлю на маленький огонь промытый мак, и томлю примерно 30 минут – пока зерна не начнут показывать белый корешок. Далее ставлю остыть и затем перетираю в ступке прямо в пасту.

Раньше в Бабушке я помню делал это в глиняной макитре деревянной занозой/ступкой, с небольшим количеством жидкости, пока не заявится маковое молочко.

Если нет ступки, или желаете не тратить много времени на это – воспользуйтесь блендером

голубику и клюкву заливаю кипятком на минутку и затем отбрасываю на сито также

орехи для лучшего вкуса поджариваю до румяности в духовке

в большой миске смешиваю отварную пшеницу, орешки, пасту из мака, ошпаренную голубику и клюкву, добавляю мед на (свой) вкус и компот, чтобы смесь была сочная и ароматная.

Будете угощать своих родных?

Пусть нравится хорошо!", - написал Владимир.

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